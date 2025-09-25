Влад Филат об экстрадиции олигарха в Молдову: «Я говорил Плахотнюку про бумеранг, он смеялся»

«Я говорил Плахотнюку про бумеранг, он смеялся».
Журналисты «КП» дозвонились до экс-премьера Влада Филата и попросили прокомментировать новость о том, что Плахотнюка определили в ту же камеру в СИЗО-13.
— Как вы считаете, то, что происходит сегодня с Плахотнюком, это справедливо?
— Да, вы же знаете, что творил Плахотнюк в Молдове еще 6 лет назад. Я не злорадствую и не радуюсь, но все по делу.
— Он будет находиться в «вашей» камере. Это вип-камера? Для него будет шоком после его роскошной жизни попасть в такую камеру?
— Да какой там «вип»… Но когда меня туда посадили там был вообще кошмар. После того, как сделали ремонт, там условия лучше, конечно.
— Но это какая-то специальная камера для такого рода заключенных?
— Нет, обычная одиночка, угловая, номер 127. Ее особенность в том, что со всех сторон нет камер с другими заключенными. И перед ней больше пространства для охраны — стол, стулья.
— Чем все закончится, как думаете? Не окажется ли Плахотнюк вскоре на свободе?
— Нет, его будут судить, и дадут реальный срок. Слишком серьезны обвинения, которые предоставила Франция после скандала Пырлога в Интерполе.
Но, это, конечно, бумеранг.
Я говорил с ним много лет назад, еще до моего заключения: "Ты творишь то, что может вернуться.
Он посмеялся.
