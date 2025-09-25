Юрий Слюсарь сообщил о скором прибытии в Ростов первого Метеора 120Р

Скоро в Ростов-на-Дону прибудет первый «Метеор 120Р-7». Судно доставят из Нижегородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Донской глава отметил, что сейчас в регионе идет активное возрождение перевозок на речных пассажирских судах. В частности, по нескольким направлениям уже курсируют современные комфортабельные теплоходы «Валдаи».
— Уверен, восстановление и модернизация водных маршрутов сделают Ростовскую область еще более привлекательной для жителей и туристов, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Губернатор напомнил, что в советское время пассажирские рейсы по реке Дон выполнялись на легендарных «Ракетах», которые считались чудом техники и символом прогресса. Многие в то время покупали билеты, чтобы самым приятным и быстрым способом добраться до Старочеркасской, Азова и других городов.
Добавим, на сегодняшний день на двух судах «Валдай 45Р» из Ростова-на-Дону можно отправиться в Азов, Семикаракорск и станицу Багаевскую.
Первый «Метеор 120Р» собрали в нижегородском АО «ЦКБ по СПК имени Алексеева». Накануне водный транспорт отправили на заключительные испытания. Ранее сообщалось, что перевозки на «Метеоре» должны открыть в 2026 году.