Свердловский депутат сложил полномочия после предложения от Паслера

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов досрочно сложил полномочия.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания ЗакСО.

Как было озвучено в ходе заседания, в мандатную комиссию поступило заявление депутата Никонова о досрочном прекращении полномочий «в связи с переходом на другую работу».

«Как бы нам ни было грустно это узнавать, тем не менее, мы уважаем нашего коллегу, благодарим за ту работу, которую совместно мы не один созыв проводили. И все-таки, мы его поддержим в принятии решения. Голосуем», — призвала спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

В итоге депутаты проголосовали за отставку Сергея Никонова. Сам он заявил, что ему поступило предложение от нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера «перейти в исполнительные органы власти», и теперь уже экс-депутат его принял. Ранее сообщалось, что он переходит на работу в правительство региона.

Напомним, также сегодня свердловские депутаты утвердили Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора.