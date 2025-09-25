Посол России оценил попытки Кишинева решить проблему Приднестровья

«Попытки решить приднестровский вопрос путем односторонних действий, без учёта прав и интересов населения бесперспективны и несут риски эскалации. Необходимы реальные действия по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра, что в полном объеме можно достичь лишь при возвращении всех участников к международно признанному формату “5+2”, — говорится в заявлении Озерова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
По словам дипломата, Россия как гарант и посредник приднестровского урегулирования готова способствовать этому процессу.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате «1+1», которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.