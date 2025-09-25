Ричмонд
Какие пункты пропуска закрыты, а какие открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025

Какие пункты пропуска открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025.

Источник: Комсомольская правда

На границе Беларуси с Европейским союзом в 2025 году продолжают работать всего пять автодорожных международных пунктов пропуска. «КП» собрала, какие пункты пропуска закрыты, а какие открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025.

Литва, открытые пункты пропуска.

На границе Беларуси с Литвой продолжают работать два пункта пропуска: «Каменный Лог» (с литовской стороны «Мядининкай») и «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай»). Закрытыми остаются КПП «Лоша» (с литовской стороны «Шумскас») и «Видзы» (с литовской стороны «Твярячюс»). Решение о закрытии указанных пунктов пропуска литовская сторона приняла в 2023 году. Кроме того, Литва с марта 2024 года приняла решение о закрытии пунктов пропуска «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка»).

Польша, открытые пункты пропуска.

На границе Беларуси с Польшей остаются открытыми два пункта пропуска: «Брест» («Тересполь») и «Козловичи» («Кукурыки»). Напомним, что польская сторона закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью ночь 12 сентября (все подробности мы писали здесь). КПП заработали в ночь на 25 сентября (подробнее — здесь).

Закрытыми остаются четыре пункта пропуска: «Берестовица» («Бобровники» с польской стороны), «Домачево» («Славатыче»), а также «Брузги» («Кузница»), «Песчатка» («Половцы»).

Латвия, открытые пункты пропуска.

На границе Беларуси с Латвией продолжает функционировать один пункт пропуска: «Григоровщина» («Патерниеки» с латвийской стороны). КПП «Урбаны» («Силене») закрыт. Ранее сообщалось, что власти Латвии хотят запретить автобусные рейсы в Беларусь. Вместе с тем Латвия хочет ввести платную очередь на границе с 15 октября.

Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −5 градусов в Беларуси 26 сентября.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

А еще таможня Беларуси заявила про исчерпание квот на льготный ввоз электромобилей.