Какие пункты пропуска закрыты, а какие открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025

На границе Беларуси с Литвой продолжают работать два пункта пропуска: «Каменный Лог» (с литовской стороны «Мядининкай») и «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай»). Закрытыми остаются КПП «Лоша» (с литовской стороны «Шумскас») и «Видзы» (с литовской стороны «Твярячюс»). Решение о закрытии указанных пунктов пропуска литовская сторона приняла в 2023 году. Кроме того, Литва с марта 2024 года приняла решение о закрытии пунктов пропуска «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка»).