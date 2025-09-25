Ричмонд
ЦИК не исключила изменения в избирательном законодательстве

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК планирует в 2027 году войти в план законопроектной деятельности с поправками в Избирательный кодекс Республики Беларусь. Поправки не будут существенными, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Анализ этот еще продолжается. Поступили предложения с мест. Мы здесь не торопимся, нужно все внимательно взвесить, посмотреть. Потому что мы планируем войти в план законопроектной деятельности в 2027 году. За это время, где-то к 2028 году, внести соответствующие изменения», — сказал Игорь Карпенко.

Он заметил, что определенные подходы есть, изменения не будут концептуальными и существенными. «Это будет уточнение некоторых норм законодательства, которые вызывали, может быть, определенные вопросы в ходе проведения трех таких важных электоральных кампаний, как референдум, выборы в Единый день голосования и выборы Президента Республики Беларусь», — сказал председатель ЦИК.

Эта работа будет вестись публично, подчеркнул Игорь Карпенко. Он отметил, что любые законодательные акты, которые входят в план законопроектной деятельности, всегда обсуждаются.

«Мы работаем в тесном контакте с депутатским корпусом, с членами Совета Республики, в контакте с регионами», — сказал он, напомнив о прошедшем семинаре-совещании для организаторов выборов из регионов, где также обсуждались эти вопросы.

По словам председателя ЦИК, идет плановая работа, не предполагающая чего-либо сверхординарного. «Работаем по плану», — подчеркнул он.