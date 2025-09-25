ЦИК не исключила изменения в избирательном законодательстве

«Анализ этот еще продолжается. Поступили предложения с мест. Мы здесь не торопимся, нужно все внимательно взвесить, посмотреть. Потому что мы планируем войти в план законопроектной деятельности в 2027 году. За это время, где-то к 2028 году, внести соответствующие изменения», — сказал Игорь Карпенко.