Guardian: Израиль использует иудео-христианскую историю для получения поддержки от США

В статье сообщается, что на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Рубио также присутствовал человек, олицетворяющий собой связь между странами — посол США в Израиле Майк Хакаби. Его также характеризуют как «непримиримого сторонника территориальной экспансии». По словам Боргера, Хакаби отрицает само понятие «палестинский народ».