Guardian: Израиль использует иудео-христианскую историю для получения поддержки от США

В статье сообщается, что на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Рубио также присутствовал человек, олицетворяющий собой связь между странами — посол США в Израиле Майк Хакаби. Его также характеризуют как «непримиримого сторонника территориальной экспансии». По словам Боргера, Хакаби отрицает само понятие «палестинский народ».
Журналист также указал на слова Нетаньяху о том, что цель показа туннеля Стены Плача сенатору Рубио — демонстрация еврейской истории Иерусалима и его статуса, пишут «Ведомости».
Битва за историю уже давно является частью более широкого израильско-палестинского противостояния, отмечает Боргер. И маршрут, по которому Рубио водили по Иерусалиму, призван в очередной раз подчеркнуть общие ценности Израиля и США.