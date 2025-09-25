Ричмонд
Guardian: Израиль использует иудео-христианскую историю для получения поддержки от США

Маршрут для госсекретаря США Марко Рубио по Иерусалиму был тщательно продуман принимающей стороной. Об этом сообщает журналист газеты The Guardian Джулиан Боргер. Он пишет, что представители Израиля при построении маршрута попытались акцентировать внимание на общности иудео-христианской истории Тель-Авива и Вашингтона, сосредоточенной в Иерусалиме.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В статье сообщается, что на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Рубио также присутствовал человек, олицетворяющий собой связь между странами — посол США в Израиле Майк Хакаби. Его также характеризуют как «непримиримого сторонника территориальной экспансии». По словам Боргера, Хакаби отрицает само понятие «палестинский народ».

Журналист также указал на слова Нетаньяху о том, что цель показа туннеля Стены Плача сенатору Рубио — демонстрация еврейской истории Иерусалима и его статуса, пишут «Ведомости».

Битва за историю уже давно является частью более широкого израильско-палестинского противостояния, отмечает Боргер. И маршрут, по которому Рубио водили по Иерусалиму, призван в очередной раз подчеркнуть общие ценности Израиля и США.

