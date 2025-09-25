Ричмонд
Кондратьев вступил в должность губернатора Краснодарского края

На Кубани прошла инаугурация главы региона.

Источник: Комсомольская правда

Церемонию официального вступления в должность губернатора провели на внеочередной сессии Законодательного Собрания Краснодарского края.

— Торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора Краснодарского края, защищать интересы населения, уважать и охранять права и свободы его жителей, — в соответствии с уставом принес присягу на Конституции Кондратьев.

Напомним, жители в третий раз выразили доверие Кондратьеву. 16 сентября объявили, что его поддержали 83,17% избирателей, более 2 млн человек.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов поздравил Кондратьева с официальным вступлением в должность.

— Краснодарский край успешно развивается. Особый статус у региона из-за курортной сферы. В 2024 Кубань стала лидером по строительству гостиниц. Значительное внимание здесь уделяют образованию, здравоохранению, развитию спорта. Нехватка медицинских кадров, и вопрос второй смены в школах нужно решать в ближайшее время. Уверен, что ваш богатый опыт поможет решить все проблемы и вы отправляете кредит доверия жителей, — сказал Устинов.