Кондратьев вступил в должность губернатора Краснодарского края

— Краснодарский край успешно развивается. Особый статус у региона из-за курортной сферы. В 2024 Кубань стала лидером по строительству гостиниц. Значительное внимание здесь уделяют образованию, здравоохранению, развитию спорта. Нехватка медицинских кадров, и вопрос второй смены в школах нужно решать в ближайшее время. Уверен, что ваш богатый опыт поможет решить все проблемы и вы отправляете кредит доверия жителей, — сказал Устинов.