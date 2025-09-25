Песков оценил, идет ли риторика США вразрез с желанием мирных переговоров

При этом он подчеркнул, что Москва наблюдает со стороны Вашингтона «разную риторику».
«Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент [США Дональд] Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России в случае отказа от «добросовестных переговоров» будут грозить «очень дурные» последствия. По его словам, Трамп ясно дал понять, что это не изменение позиции.
Материал дополняется