Песков оценил, идет ли риторика США вразрез с желанием мирных переговоров

«Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент [США Дональд] Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).