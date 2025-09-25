Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков оценил, идет ли риторика США вразрез с желанием мирных переговоров

Кремль не видит противоречий между последней риторикой, идущей из США, и выражаемым ими желанием добиться мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

При этом он подчеркнул, что Москва наблюдает со стороны Вашингтона «разную риторику».

«Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент [США Дональд] Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России в случае отказа от «добросовестных переговоров» будут грозить «очень дурные» последствия. По его словам, Трамп ясно дал понять, что это не изменение позиции.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше