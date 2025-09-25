Ричмонд
Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения, сообщает пресс-служба военного ведомства АР.

Источник: Sputnik.uz

В рамках плана двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год в Ташкенте проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мяхарят − 2025».

говорится в сообщении

Цель — расширение двустороннего сотрудничества, совершенствование взаимодействия между военнослужащими и обмен опытом по поиску, локализации и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.

Учения проходят в ташкентском Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооруженных Сил и состоят из двух этапов.

На первом этапе участники выполнят действия по планированию операции, а на втором − соответствующие действия с использованием программного обеспечения по моделированию и симуляции.

говорится в сообщении