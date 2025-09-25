Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения

В рамках плана двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год в Ташкенте проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мяхарят − 2025».