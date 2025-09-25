Выборы в Молдавии: перевесят ли национальные интересы диктатуру из ЕС

Для борьбы с оппозицией власти вовсю используют административный ресурс, не гнушаясь репрессиями. Кроме того, было сокращено количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы минимизировать возможность голосовать за оппозицию. Проголосовать смогут не больше 10 тысяч человек в России и всего 36 тысяч из 270 тысяч избирателей из Приднестровья. При этом в целом за рубежом было открыто свыше 300 избирательных участков и большинство из них в Западной Европе. Власть не скрывает, что делает ставку на диаспору, за рубеж будет отправлена треть всех напечатанных бюллетеней. В прошлом Санду на собственном опыте убедилась, что «заграница ей поможет», поскольку президентские выборы внутри страны она проиграла, но голоса из-за рубежа помогли ей получить заветный пост во второй раз.