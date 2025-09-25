Волгоградский губернатор обсудил с начальником Упрдор сдачу моста через ВДСК

В четверг, 25 сентября, волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел встречу с начальником управления дороги Москва — Волгограда Юрием Сорокиным. До конца 2025 года дорожники должны сдать второй участок обхода Волгограда на юге города. Руководители сверили планы: все работы выполняются по графику, развязки с новым мостом через ВДСК планируют сдать вовремя. Это важно не только для развития транспортного коридора «Север — Юг», но и для освобождения города и, в частности, Красноармейского района, от транзитного транспорта.