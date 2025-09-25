Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 25 сентября: главное

В Кремле поддержали инициативу Трампа об отказе от биологического оружия.
Конечно же, его [предложение Трампа] хорошо бы как-то оформить документально, опять же, на международном уровне.
Россия готова участвовать в общем отказе от биологического оружия.
Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе.
Россия открыта для выхода на трек мирных переговоров по Украине.
США сохраняют курс на мирное урегулирование на Украине.
Собственно, мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент [США Дональд] Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного регулирования на Украине.
Кремль назвал коммерческим вопросом поставки локомотивов США в Казахстан.
Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле.
Казахстан — близкий партнер РФ, Москва будет продолжать сотрудничество с Астаной по всем областям.
Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене.
Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации.
25 сентября Владимир Путин проведет «марафон» двусторонних международных встреч в Кремле. С кем именно планируются контакты у главы государства, не уточняется.
Президент России и иностранные лидеры выступят с речами на Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели.
Путин 25 сентября примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит на полях Мировой атомной недели с 25 по 28 сентября. Эта Мировая атомная неделя проходит на ВДНХ в Москве. Путин примет участие в этом форуме вместе с зарубежными гостями. Будут выступления глав [иностранных] государств и правительств.
Также в четверг глава государства примет с докладом главу ЦИК Эллу Памфилову.