Депутаты Заксобрания выбрали новых членов Общественной палаты Омской области

На пленарном заседании Заксобрания Омской области 25 сентября прошли выборы в Общественную палату региона. Заявки в эту общественную организацию подали 15 человек, однако один ещё до голосования кандидатуру снял. Депутаты в итоге проголосовали за десятерых.