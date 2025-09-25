Депутаты Заксобрания выбрали новых членов Общественной палаты Омской области

На пленарном заседании Заксобрания Омской области 25 сентября прошли выборы в Общественную палату региона. Заявки в эту общественную организацию подали 15 человек, однако один ещё до голосования кандидатуру снял. Депутаты в итоге проголосовали за десятерых.
Обновлённый состав палаты начнёт работу после 22 декабря — к этому моменту истекают полномочия действующих членов. Голосование проходило тайно, кандидатов выдвигали общественные организации.
В новый состав от Заксобрания вошли:
Бота Бакулин, президент региональной казахской национально-культурной организации; Анатолий Беззубцев, председатель совета директоров ЗАО «Иртышское»; Елена Богданова, гендиректор юркомпании «Ф-Групп»; Павел Борисов, директор ООО «Коммерческая компания “Омск”»; Марина Брагина, директор «Комитета семей воинов Отечества»; Евгений Величев, представитель центра «Здоровье нации»; Галина Кудря, преподаватель истории в монтажном техникуме; Владимир Лифантьев, общественный деятель; Дмитрий Олихов, представитель Омской духовной семинарии; Александр Черепанов, командир штаба студотряда Омской области.
«Пожелаем успешной работы во благо нашего региона, нашей России. Ваш вклад в работу будет весомым», — отметил спикер Заксобрания Александр Артемов.
Напомним, что Общественная палата состоит из 30 человек. Треть состава формирует Законодательное собрание, ещё две трети — губернатор и представители от общественных организаций. Работа в палате ведётся на общественных началах.