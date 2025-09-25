Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе

25 сентября в Парижском суде началось оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Процесс стал одним из самых громких политико-судебных разбирательств за последние годы.

Источник: Reuters

Бывший президент Франции признан виновным «в участии в преступном сообществе». Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств.

В то же время Саркози был оправдан по двум другим ключевым пунктам обвинения — в пассивной коррупции и в получении похищенных государственных средств.

По версии национальной финансовой прокуратуры, в основе дела лежал настоящий «пакт коррупции» между тогдашним кандидатом в президенты Франции и одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи. Следствие считает, что ради достижения власти Саркози не только принял помощь из Ливии, но и обеспечил ей политические дивиденды.

Финансовая прокуратура в марте потребовала для бывшего главы государства семь лет лишения свободы, штраф в размере €300 тыс. и пятилетний запрет на участие в выборах.