Суд признал Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе

По версии национальной финансовой прокуратуры, в основе дела лежал настоящий «пакт коррупции» между тогдашним кандидатом в президенты Франции и одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи. Следствие считает, что ради достижения власти Саркози не только принял помощь из Ливии, но и обеспечил ей политические дивиденды.