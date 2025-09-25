Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»

В настоящее время в Волгоградской области активные работы ведутся работы и на трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, где в этом году началась реконструкция участка 24−41 км. Подготовительные работы здесь завершены, продолжается формирование насыпи будущей проезжей части в обход Нового Рогачика, а также возведение искусственных сооружений. Строительство должно завершиться в 2029 году. На эти цели из бюджета было выделено 8,5 млрд рублей. Введение в эксплуатацию обновлённого участка позволит повысить скоростной режим автотрассы с 60 до 90 км/ч и ликвидировать хронический затор на местном ж/д переезде.