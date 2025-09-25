Ричмонд
Комиссию по эвакуации населения создали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 сентября, ФедералПресс. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о формировании межведомственной комиссии, которая будет координировать вопросы эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях. Возглавил новую структуру вице-мэр Валерий Шварцкопп.

«Утвердить Положение об эвакуационной комиссии города Новосибирска», — говорится в документе.

Также сотрудники комиссии будут заниматься организацией защиты важных городских документов и ценностей, проведением регулярных учений в мирное время. Особенностью нового органа является его постоянная работа — не только во время ЧС, но и в профилактическом режиме. Это позволит обеспечить постоянную готовность городских служб к оперативным действиям.

По замыслу властей, систематические тренировки помогут отработать слаженные действия экстренных служб и подготовить горожан к правильному поведению в непредвиденных ситуациях. Решение направлено на повышение уровня безопасности населения и сохранение критической инфраструктуры города.

Новая комиссия начнет работу в ближайшее время.