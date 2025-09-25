Комиссию по эвакуации населения создали в Новосибирске

Также сотрудники комиссии будут заниматься организацией защиты важных городских документов и ценностей, проведением регулярных учений в мирное время. Особенностью нового органа является его постоянная работа — не только во время ЧС, но и в профилактическом режиме. Это позволит обеспечить постоянную готовность городских служб к оперативным действиям.