Комиссию по эвакуации населения создали в Новосибирске

«Утвердить Положение об эвакуационной комиссии города Новосибирска», — говорится в документе.
Также сотрудники комиссии будут заниматься организацией защиты важных городских документов и ценностей, проведением регулярных учений в мирное время. Особенностью нового органа является его постоянная работа — не только во время ЧС, но и в профилактическом режиме. Это позволит обеспечить постоянную готовность городских служб к оперативным действиям.
По замыслу властей, систематические тренировки помогут отработать слаженные действия экстренных служб и подготовить горожан к правильному поведению в непредвиденных ситуациях. Решение направлено на повышение уровня безопасности населения и сохранение критической инфраструктуры города.
Новая комиссия начнет работу в ближайшее время.