Кремль считает, что Трамп по-прежнему нацелен на урегулирование на Украине

Как сказал представитель Кремля журналистам, заявления США о последствиях для РФ в случае отказа от переговоров не идут вразрез с посредническими усилиями Дональда Трампа. «Собственно, мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного регулирования на Украине», — сказал Дмитрий Песков.