ЦИК Молдовы объявил слова «Срочно!» и «Распространите сейчас!» — «языком манипуляторов для распространения дезинформации».
При этом свое собственное сообщение ЦИК украсил восклицательными знаками в истерично-вырвиглазных тонах — которые обычно и используются для «срочно» и «немедленно распространите».
Диктатура совсем ополоумела.
Мы уже просто не говорим о том, что ЦИК сейчас обвинил всю придворную прессу в манипуляциях. Потому что, по давней традиции, если молдавский журналист не впихнет в начало заголовка слова «Șocanț!» или «Urgent!», то ночью не сможет уснуть, а шеф-редактор изобьет его клавиатурой, посадит в подвал и лишит сладкого.
Язык манипуляторов по версии ЦИК. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Язык манипуляторов по версии ЦИК. Фото: соцсети.
Читайте также:
Почему люди не летают: ПАС приписывает себе увеличение числа пассажиров в Кишиневском аэропорту за счет украинцев, а в это время жители Молдовы не могут позволить себе даже трехдневный отдых на море.
Зарплат едва хватает, чтобы выжить (далее…).
Маразм предвыборной кампании в Молдове: Накануне выборов избиратель устал от страшилок про «войну с Россией» — в ПАС нарастает паника, что 28 сентября за «желтых» не будут голосовать.
Выборы в парламент, не имеющая достижений молдавская власть злонамеренно превратила из соревнования программ, идей в войну с Россией (далее…).
Спецоперация по обнаружению фальшивых бюллетеней обернулась пшиком: Это полиции не наркодилеров ловить, воров, бандитов и убийц, тут безопасность не граждан страны, а руководства Молдовы в опасности!
В общем, вместо блестяще проведенной спецоперации силовых структур, она оказалась столь же блестяще проваленной этими же самыми силовиками [видео] (далее…).