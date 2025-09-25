В Молдове запрещают говорить: ЦИК назвал слова, которые нельзя употреблять в социальных сетях — рассказываем какие

Мы уже просто не говорим о том, что ЦИК сейчас обвинил всю придворную прессу в манипуляциях. Потому что, по давней традиции, если молдавский журналист не впихнет в начало заголовка слова «Șocanț!» или «Urgent!», то ночью не сможет уснуть, а шеф-редактор изобьет его клавиатурой, посадит в подвал и лишит сладкого.