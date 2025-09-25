Ричмонд
Спикера Заксобрания Челябинской области выберут на заседании 2 октября

2 октября состоится первое заседание депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва.

Источник: АиФ

Первое заседание Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва состоится 2 октября. Главными вопросами станут избрание спикера и определение сенатора от законодательной власти региона.

Согласно опубликованной повестке, депутаты проголосуют за кандидатуры председателя заксобрания и утвердят его структуру. Также будет решен вопрос о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации.

Политсовет регионального отделения «Единой России», обладающей большинством в 48 из 60 мандатов, уже предложил кандидатов. На пост спикера рекомендован председатель ЗСО прошлого созыва Олег Гербер. На должность сенатора — действующий член Совета Федерации Олег Цепкин.

Напомним, что выборы состоялись с 12 по 14 сентября. Жители Челябинской области голосовали за состав заксобрания восьмого созыва.

