Спикера Заксобрания Челябинской области выберут на заседании 2 октября

Первое заседание Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва состоится 2 октября. Главными вопросами станут избрание спикера и определение сенатора от законодательной власти региона.
Согласно опубликованной повестке, депутаты проголосуют за кандидатуры председателя заксобрания и утвердят его структуру. Также будет решен вопрос о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации.
Политсовет регионального отделения «Единой России», обладающей большинством в 48 из 60 мандатов, уже предложил кандидатов. На пост спикера рекомендован председатель ЗСО прошлого созыва Олег Гербер. На должность сенатора — действующий член Совета Федерации Олег Цепкин.
Напомним, что выборы состоялись с 12 по 14 сентября. Жители Челябинской области голосовали за состав заксобрания восьмого созыва.