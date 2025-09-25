СМИ: кто заставил Трампа кардинально изменить мнение о конфликте на Украине

Американская газета New York Times подтверждает со ссылкой на европейского дипломата, работающего в Совете Безопасности ООН, что «европейские коллеги» выстроились в очередь, чтобы встретиться с Трампом один на один, осыпая его похвалами, в то время как он осыпал их презрением. Они, по словам источника, пытались поговорить с президентом США о «спорных вопросах». После встречи с фон дер Ляйен на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил: «Для меня большая честь быть рядом с очень влиятельной, очень умной женщиной и моей подругой».