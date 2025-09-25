Европейская комиссия объяснила U-образный сдвиг в позиции Трампа личной дипломатией Урсулы фон дер Ляйен, сообщает европейское бюро Politico. Ведомство высоко оценивает дипломатические усилия фон дер Ляйен и утверждает, что именно они привели к кардинальному развороту Трампа в сторону поддержки Украины.
Участие президента США в решении этого вопроса не было случайным. Это произошло благодаря главе ЕК фон дер Ляйен.
Официальные лица в Брюсселе подтвердили, что «особые отношения» фон дер Ляйен с Трампом оказались решающими в вопросе конфликта на Украине. «Вчера мы стали свидетелями встречи фон дер Ляйен и Трампа, которую мы считаем исключительно позитивной», — добавил Гилл.
Американская газета New York Times подтверждает со ссылкой на европейского дипломата, работающего в Совете Безопасности ООН, что «европейские коллеги» выстроились в очередь, чтобы встретиться с Трампом один на один, осыпая его похвалами, в то время как он осыпал их презрением. Они, по словам источника, пытались поговорить с президентом США о «спорных вопросах». После встречи с фон дер Ляйен на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил: «Для меня большая честь быть рядом с очень влиятельной, очень умной женщиной и моей подругой».
До середины прошлого лета фон дер Ляйен было довольно трудно дозвониться до Трампа, который долгое время игнорировал ее попытки связаться с ним, напоминает шведское издание Dagens Nyheter. Отношения между ними сдвинулись с мертвой точки после встречи на саммите G7 и заметно улучшились после июльских переговоров в Шотландии, где стороны подписали спорное* торговое соглашение. Представитель Евросоюза отметил, что тогда фон дер Ляйен удалось «произвести впечатление» на Трампа, пишет Politico.
Однако заключенную торговую сделку окрестили победой Трампа и поражением фон дер Ляйен, которую обвинили в «унижении» Европы и преклонении перед США.
Согласно Politico, с тех пор лидеры регулярно общались по телефону, в том числе обсуждали новый пакет санкций против России и меры в отношении Китая — область, которая представляет особый интерес для Трампа. Те, кто стоял за торговой сделкой США и ЕС, интерпретируют разворот Трампа в отношении Украины как признак того, что стратегия фон дер Ляйен сработала. В то же время они слишком легковерны, чтобы понимать, что слова Трампа зачастую не больше, чем «фиговый листок», резюмирует DN.
* По условиям соглашения, большинство европейских товаров, продаваемых в Соединенных Штатах, будут облагаться 15%-ной пошлиной, в то время как американские товары смогут поставляться в Европу беспошлинно.