Глава Кубани Кондратьев: «Лучшая политика — экономика»

«️Лучшая политика — экономика. Средства в бюджетах всех уровней», — заявил глава Кубани.
Сегодня Вениамин Кондратьев официально вступил в должность губернатора Краснодарского края.
Торжественная инаугурация состоялась. На ней глава Кубани принес клятву.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше