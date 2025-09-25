Ричмонд
Глава Кубани Кондратьев: «Лучшая политика — экономика»

КРАСНОДАР, 25 сентября, ФедералПресс. Вениамин Кондратьев официально вступил в должность губернатора Краснодарского края. Он отметил, что лучшая политика — это экономика.

«️Лучшая политика — экономика. Средства в бюджетах всех уровней», — заявил глава Кубани.

Сегодня Вениамин Кондратьев официально вступил в должность губернатора Краснодарского края.

Торжественная инаугурация состоялась. На ней глава Кубани принес клятву.

