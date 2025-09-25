Герман Греф и Виталий Хоценко открыли уникальную омскую «Школу 21»

«Сегодня мы открываем здесь, в Омске, потрясающий объект — “Школу 21”. Омск исторически имел звание интеллектуального центра Сибири. Запуск кампуса “Школы 21” по значимости не менее важное событие, как когда-то открытие университета в Омске. Качество образования здесь находится на самом высоком международном уровне и соответствует всем мировым стандартам. Мы много инвестировали в технологии проекта, и сейчас он самый современный в мире. Ребята, которые поступят и закончат “Школу 21”, будут носителями самой передовой инженерной культуры, где бы они не работали», — подчеркнул Герман Греф.