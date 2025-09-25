Герман Греф и Виталий Хоценко открыли уникальную омскую «Школу 21»

Открытие «Школы 21» приветствовали президент, глава Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Сегодня мы открываем здесь, в Омске, потрясающий объект — “Школу 21”. Омск исторически имел звание интеллектуального центра Сибири. Запуск кампуса “Школы 21” по значимости не менее важное событие, как когда-то открытие университета в Омске. Качество образования здесь находится на самом высоком международном уровне и соответствует всем мировым стандартам. Мы много инвестировали в технологии проекта, и сейчас он самый современный в мире. Ребята, которые поступят и закончат “Школу 21”, будут носителями самой передовой инженерной культуры, где бы они не работали», — подчеркнул Герман Греф.
По словам президента, председателя правления Сбербанка, окончившие «Школу 21» специалисты обретают востребованность на рынке труда, в том числе за них борются такие топовые работодатели, как Сбер.
«Ребята здесь получают сильные практические навыки, решают реальные задачи. Это позволяет нам готовить не только высококлассных специалистов, а профессиональные, слаженные команды», — подчеркнул Герман Греф, поблагодарив губернатора Омской области и команду правительства региона и пожелав учащимся не пасовать перед трудностями.
В свою очередь, губернатор отметил, что открытие «Школы 21» предоставит шанс тем, кто в поиске компетенций в сфере цифровых технологий покидает регион, остаться в родной Омской области.
«Школа 21» в Омске — важный шаг в формировании современной образовательной среды, доступной для всех, кто стремится развиваться в сфере цифровых технологий. Участники проекта, не уезжая из родного региона, смогут «прокачать» цифровые навыки, востребованные сегодня во многих профессиях, и получат реальный шанс построить успешную карьеру в ИТ. Такие проекты, как «Школа 21», — вклад в будущее Омской области. Признателен Сберу за поддержку развития образовательной инфраструктуры Омской области", — подчеркнул Виталий Хоценко.
Стоит отметить, что интерес к открывшимся возможностям проявило свыше 1 800 человек, в финал прошло 308 из них, включая не только омичей студенческого возраста, но и желающих придать новый импульс своей карьере. В результате оказалось, что средний возраст кандидатов достиг 27 лет. Кандидаты также рушат предрассудки о том, что в данном направлении преимущественно реализуются мужчины: треть финалистов — женщины. Примечательно, что заявки поступили далеко не только от жителей региона, в Омск готовы перебраться десятки жителей других регионов, таковых примерно треть от общего числа финалистов.
У прошедших отбор будет шанс выбрать как «разработческие» направления, так и приобрести компетенции в области кибербезопасности, системного анализа, тестирования ПО, GameDev и других направлений, причем имеется вариант ускоренного курса обучения для действующих специалистов в IT-сфере.
Один из основных принципов обучения в «Школе 21» описывается как «равный равному»: важным принципом является обмен опытом, что положительно сказывается на выработке необходимой стрессоустойчивости, распределения временных ресурсов и самопрезентации.
Стоит отметить, что запускаемый на Ленина, 26б, кампус рассчитан на 300 рабочих станций.
Автор: Анастасия Поздняк.