Калининград и Ганьчжоу настраиваются на стратегическое партнёрство

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретился с делегацией китайского мегаполиса Ганьчжоу (провинция Цзянси).

Источник: KaliningradToday

Стороны обсудили новые направления взаимодействия в промышленности, аграрной сфере, туризме и транспортной логистике, а также возможность реализации совместных инфраструктурных проектов.

«Китай остаётся нашим ключевым торговым партнёром среди стран дальнего зарубежья, и мы стремимся укреплять эти связи. Особенно важно совместное развитие высокотехнологичных производств, которые можно локализовать в регионе. Мы готовы предложить для таких проектов площадки индустриальных парков, режим Особой экономической зоны и активно развивающуюся морскую инфраструктуру», — отметил губернатор.

Глава делегации, президент международной торговой палаты Ганьчжоу Ян Синь, подтвердил интерес китайской стороны к долгосрочному сотрудничеству. Он напомнил, что ранее уже был подписан меморандум с Калининградом, а в ноябре планируется заключить полноценное соглашение. По его словам, предприятия Ганьчжоу рассматривают возможность закупок калининградской сельхозпродукции, рыбы и изделий деревообработки — первые пробные партии могут быть отправлены уже в ближайшее время.

Ганьчжоу — динамично развивающийся город с населением около девяти миллионов человек. Здесь сосредоточены ведущие китайские предприятия по добыче и переработке редкоземельных элементов, международный сухопутный порт, а также крупнейшие производства в сфере пищевой промышленности, текстиля, биотехнологий и деревообработки. Город также известен как мировой центр выращивания и переработки апельсинов.