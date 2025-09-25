Калининград и Ганьчжоу настраиваются на стратегическое партнёрство

Глава делегации, президент международной торговой палаты Ганьчжоу Ян Синь, подтвердил интерес китайской стороны к долгосрочному сотрудничеству. Он напомнил, что ранее уже был подписан меморандум с Калининградом, а в ноябре планируется заключить полноценное соглашение. По его словам, предприятия Ганьчжоу рассматривают возможность закупок калининградской сельхозпродукции, рыбы и изделий деревообработки — первые пробные партии могут быть отправлены уже в ближайшее время.