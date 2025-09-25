Ричмонд
Axios сообщил условие отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен сохранять свой пост в мирный период и уйдет в отставку по завершении конфликта. Об этом он заявил в интервью Axios.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Он указал, что инициирует проведение выборов только после установления долговременного перемирия. Зеленский считает, что в текущих условиях организация выборного процесса невозможна.

Сейчас, по его словам, этому мешают вопросы безопасности и конституционные нормы, передают «Ведомости».

Ранее издание Politico сообщило, что члены правящей украинской партии «Слуга народа» все больше недовольны руководством Зеленского. Поводом для беспокойства в команде президента cтали его попытки монополизировать власть и систематическое пренебрежение к парламенту.