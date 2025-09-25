Axios сообщил условие отставки Зеленского

Он указал, что инициирует проведение выборов только после установления долговременного перемирия. Зеленский считает, что в текущих условиях организация выборного процесса невозможна.
Сейчас, по его словам, этому мешают вопросы безопасности и конституционные нормы, передают «Ведомости».
Ранее издание Politico сообщило, что члены правящей украинской партии «Слуга народа» все больше недовольны руководством Зеленского. Поводом для беспокойства в команде президента cтали его попытки монополизировать власть и систематическое пренебрежение к парламенту.