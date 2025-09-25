«Попытки PAS представить экстрадицию Влада Плахотнюка как свой успех выглядят жалко. Власти Молдовы не только не способствовали его возвращению, но неоднократно пытались блокировать этот процесс, чтобы экстрадиция произошла прямо перед выборами», — написал адвокат Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак.
Адвокат подчеркнул, что «с нарушением национального и международного законодательства экстрадиция была превращена в публичный телевизионный процесс, лишённый здравого смысла, абсолютно аморальный и незаконный».
«Генеральное управление полиции по приказу политической власти в Кишиневе превратило процесс экстрадиции Влада Плахотнюка в политическое шоу низкого качества, разыгранное специально перед парламентскими выборами 28 сентября».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему люди не летают: ПАС приписывает себе увеличение числа пассажиров в Кишиневском аэропорту за счет украинцев, а в это время жители Молдовы не могут позволить себе даже трехдневный отдых на море.
Зарплат едва хватает, чтобы выжить (далее…).
Маразм предвыборной кампании в Молдове: Накануне выборов избиратель устал от страшилок про «войну с Россией» — в ПАС нарастает паника, что 28 сентября за «желтых» не будут голосовать.
Выборы в парламент, не имеющая достижений молдавская власть злонамеренно превратила из соревнования программ, идей в войну с Россией (далее…).
Спецоперация по обнаружению фальшивых бюллетеней обернулась пшиком: Это полиции не наркодилеров ловить, воров, бандитов и убийц, тут безопасность не граждан страны, а руководства Молдовы в опасности!
В общем, вместо блестяще проведенной спецоперации силовых структур, она оказалась столь же блестяще проваленной этими же самыми силовиками [видео] (далее…).