Сейм требует от Туска посчитать убытки Польши из-за закрытия границы с Беларусью

В польском Сейме потребовали от премьер-министра Дональда Туска подать отчет об убытках из-за закрытия границы с Беларусью, сообщает БелТА.
Польские СМИ сообщили, что в Сейме раскритиковал премьера Туска за закрытие границы с Беларусью. При этом парламентарии потребовали от главы правительства отчитаться, сколько польская экономика потеряла из-за закрытия границы и в чьих интересах принималось решение.
Как отметил депутат польского Сейма от партии «Конфедерация» Витольд Туманович в то время, когда Польша закрыла границу, Литва не сделала то же. А за время с 12 по 25 сентября, пока граница была закрыта польские перевозчики и предприниматели понесли серьезные убытки.
Напомним, границу открыли польские власти только с 25 сентября.
А еще таможня Беларуси сообщила, что будет происходить на границе, когда Польша откроет погранпункты.
