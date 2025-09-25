Додон призвал не оставлять безнаказанными репрессии против оппозиции

«Мы живём в диктаторском государстве Майи Санду и “жёлтой чумы” (цвет партии “Действие и солидарность” — ред.). У власти в Молдавии находится организованная преступная группировка, которая боится народа и хочет любой ценой остаться у “кормушки”. Их репрессии и издевательство над людьми не должны остаться безнаказанными», — заявил Додон на брифинге.
По его словам, на данном этапе граждане могут наказать власть только своими голосами. «После выборов будут и другие этапы — в соответствии с уголовным кодексом. Мы должны доказать, что мы не “быдло”, как они нас называют. Голос народа сильнее диктатуры», — подчеркнул Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.