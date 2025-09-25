Обновленный состав заксобрания Новосибирской области приступил к работе: первые решения восьмого созыва

25 сентября состоялась первая сессия Законодательного собрания Новосибирской области восьмого созыва. Сессию открыл старейший по возрасту депутат Владимир Яковлевич Карпов, подчеркнув исторический характер события.
Среди приглашенных на первой сессии — губернатор региона Андрей Александрович Травников, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, главный федеральный инспектор по Новосибирской области, мэр города Новосибирска, руководители силовых структур, представители правительства и территориальных органов. Явка депутатов составила 71 человек, что обеспечило правомочность сессии.
Губернатор Новосибирской области поздравил депутатов с успешным завершением избирательной кампании и подчеркнул конструктивный характер выборов 2025 года.
«Конкуренция была высокой, но кампания прошла спокойно, без использования черных технологий и публичного проявления негативных эмоций», — отметил он, выделив многопартийность и политическое многообразие нового состава областного парламента.
Травников также заявил о намерении правительства сохранять эффективное взаимодействие с законодательным собранием в течение предстоящих пяти лет.
После формирования комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этики, группы по контролю за регламентом, а также группы по контролю за электронной системой голосования парламентариям восьмого созыва предстояло принять важное решение по выборам главы законодательного органа региона.
Кандидатуру Андрея Ивановича Шимкива на пост спикера Заксобрания предложила партия «Единая Россия». Его поддержали все фракции. Выступающие отмечали опыт Шимкива, его способность к консолидации парламента и конструктивный диалог с различными политическими силами. По итогам голосования он был единогласно избран на пост председателя.
В своей ответной речи Шимкив поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул значимость совместной работы депутатов с исполнительными органами власти и местного самоуправления, политическими партиями и общественностью. Он напомнил о приоритетах предыдущих созывов: были приняты законы о наказах, поддержке семей, развитии территорий Новосибирской области. Особое внимание избранный спикер регионального парламента уделил работе с участниками спецоперации: на сессии присутствовали семь депутатов, которые в прошлом служили на СВО.
В ходе сессии депутаты утвердили структуру законодательного собрания восьмого созыва. В нее входит семь комитетов и три комиссии, не включая специальные комиссии (группы). Определен персональный состав комитетов и комиссий. Также выбраны заместители председателя: Вениамин Александрович Пак, Владимир Яковлевич Карпов, Ирина Валериевна Диденко, Майис Пирвердиевич Мамедов и Роман Борисович Яковлев. Два из них — Диденко и Яковлев — будут работать на профессиональной основе.
Отдельным голосованием депутаты наделили полномочиями сенатора Российской Федерации от законодательного собрания Новосибирской области, им стал Александр Александрович Карелин. Все 70 действительных бюллетеней были отданы за его кандидатуру.
После завершения сессии губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Иванович Шимкив подвели итоги.
«Задача в том, чтобы обеспечивать высокие темпы социально-экономического развития региона, преодолевать те проблемы, которые могут возникать в будущем, и пользоваться всеми возможностями, которые даёт нам экономика как региона, так и на страны. Самое важное для любого депутата — решать вопросы людей на местах, прикладывать максимальные усилия для исполнения программы наказов депутатов восьмого созыва», — подчеркнул Травников.
«Надеюсь, что восьмой созыв сможет работать еще конструктивнее. Власть — штука коллективная. Надо работать совместно, тогда будет результат. Впервые за 30 лет мы обновились на 40%, но мы работали с этими кандидатами и до сегодняшней сессии. Я уверен, что они войдут нашу профессиональную команду», — резюмировал Шимкив.
Первая сессия восьмого созыва стала символом преемственности, конструктивного диалога и готовности к совместной работе во благо жителей Новосибирской области. Новый состав парламента приступил к исполнению своих обязанностей. Депутаты выразили готовность работать с полной отдачей, обозначив курс на стабильность, развитие и укрепление доверия граждан к органам власти.