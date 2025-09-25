Ричмонд
Посол в Париже: если НАТО собьет российский самолет, это приведет к войне

ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать военный конфликт, заявил посол в Париже Алексей Мешков.

Источник: © РИА Новости

«Это будет война», — сказал он в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы.

Дипломат отметил, что самолеты альянса часто нарушают воздушное пространство России, и при этом их никто не сбивает.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока.

На прошлой неделе премьер Эстонии Кристен Михал сообщил о решении запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава организации из-за якобы имевшего место инцидента. При этом доказательства представлены не были.

Девятнадцатого сентября Минобороны отчитывалось о плановом перелете трех истребителей МиГ-31 из Республики Карелия на аэродром в Калининградской области. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения чьих-либо границ, что подтвердили средства объективного контроля.

Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.

