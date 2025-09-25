WP: три четверти американцев не считают, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира

По данным WP, в опросе приняли участие 2513 взрослых американцев.
Даже респонденты, которые причисляют себя к республиканцам, не все уверены в том, что президент должен быть награжден за свои международные дипломатические усилия: 49% опрошенных заявили, что он заслужил премию мира, а 49% — высказались против этого. Только 14% независимых респондентов и 3% демократов считают, что Трамп достоин этой награды.
Согласно опросу, 60% американцев не одобряют подход Трампа к конфликту на Украине, а 58% — не одобряют его подход к войне между Израилем и ХАМАС.
Во вторник, выступая с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что ему удалось положить конец семи «бушующим войнам», включая конфликты Камбоджи и Таиланда, Косово и Сербии, Конго и Руанды, Пакистана и Индии, Израиля и Ирана, Египта и Эфиопии, Армении и Азербайджана. Он добавил, что «все говорят, что он должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений».
Однако, как тут же отметил американский канал CNN, Египет и Эфиопия не находились в состоянии войны во время пребывания Трампа в Белом доме. Кроме того, не доказана роль США в урегулировании отношений между Косово и Сербией. Летом 2025 года косовский президент Вьоса Османи заявила, что Трамп якобы предотвратил «готовящуюся агрессивную акцию» Белграда против Приштины. Руководители Сербии опровергли ее слова, как и спецпредставитель президента США Ричард Гренелл.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, намекнул, что Трампу пока рано претендовать на Нобелевскую премию мира:
Я вижу, что президента активен… он хочет получить Нобелевскую премию мира. Но Нобелевская премия мира возможна, только если он прекратит войну (между Израилем и ХАМАС).
WP в заключение предложила Трампу своеобразное утешение: в ходе опроса выяснилось, что 54% респондентов считают, что экс-президент Барак Обама не заслужил Нобелевскую премию, которую он получил в 2009 году. Примечательно, что в 2009 году общественность была настроена более скептично: опрос Gallup / USA Today показал, что 61% проинтервьюированных считали, что Обаме не следовало вручать эту премию.