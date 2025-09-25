WP: три четверти американцев не считают, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира

Даже респонденты, которые причисляют себя к республиканцам, не все уверены в том, что президент должен быть награжден за свои международные дипломатические усилия: 49% опрошенных заявили, что он заслужил премию мира, а 49% — высказались против этого. Только 14% независимых респондентов и 3% демократов считают, что Трамп достоин этой награды.