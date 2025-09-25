Ричмонд
В Волгоградской области назначили мировых судей на четырех участках

О новых назначениях стало известно в этот четверг, 25 сентября.

По представлению Волгоградского облсуда мировым судьей без ограничения срока полномочий на судебном участке № 19 Камышинского района стал Дмитрий Ермилов, сообщили в облдуме.

На судебный участок № 94 Красноармейского района Волгограда на должность мирового судьи назначили Светлану Колесникову, на участок № 131 Среднеахтубинского района — Светлану Шабанову.

Судью в отставке Наталию Выходцеву привлекли к исполнению обязанностей мирового судьи на участок № 107 Советского района областного центра.

Отмечается, что в 2025 году региональный парламент назначил 20 мировых судей. К исполнению обязанностей были привлечены 4 судьи в отставке.