Эйсмонт: Лукашенко и Путин встретятся в пятницу

Как рассказал посол Беларуси в России Александр Рогожник, лидерам двух стран всегда есть что обсудить. В этот раз планируется затронуть вопросы, которые касаются Союзного государства, в том числе защиту внутреннего рынка, единую промышленную политику, вопросы нефтегазового сектора.