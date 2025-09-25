Эйсмонт: Лукашенко и Путин встретятся в пятницу

Повестка известна — весь комплекс региональных и двусторонних отношений.
Ранее в четверг стало известно, что белорусский лидер вылетел в Москву с рабочим визитом. Визит в Россию был анонсирован в среду, 23 сентября. Сообщалось, что Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме, где ожидается и выступление Владимира Путина.
Кроме того, сообщалось, что запланирована личная встреча президентов Беларуси и России.
Как рассказал посол Беларуси в России Александр Рогожник, лидерам двух стран всегда есть что обсудить. В этот раз планируется затронуть вопросы, которые касаются Союзного государства, в том числе защиту внутреннего рынка, единую промышленную политику, вопросы нефтегазового сектора.
Предыдущая встреча Лукашенко и Путина состоялась в Пекине в рамках саммита ШОС.