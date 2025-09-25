Зеленский готов уйти с поста президента после окончания конфликта с РФ

Владимир Зеленский в интервью Axios заявил о готовности покинуть пост президента Украины после завершения конфликта с Россией. Он допустил проведение выборов в случае установления режима прекращения огня, отметив, что во время перемирия может появиться такая «возможность». Власти России не считают Зеленского легитимным президентом и ставят под вопрос ведение переговоров с ним, в то время как лидер США Дональд Трамп назвал такую позицию «позерством».