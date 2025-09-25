Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила дату встречи Лукашенко и Путина, раскрыв ее тему

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала дату встречи Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко летит с визитом в Россию, где встретится с Владимиром Путиным.
Сейчас стало известно, что встреча белорусского и российского лидеров запланирована на пятницу, 26 сентября. А еще Наталья Эйсмонт раскрыла тему переговоров президентов.
— Повестка известна — весь комплекс региональных и двусторонних отношений, — заявила она.
Напомним, в последний раз Лукашенко и Путин проводили встречу в Пекине 2 сентября.
Также белорусский лидер поучаствует в Глобальном форуме.
Тем временем глава ЦИК Карпенко сказал об изменении избирательного законодательства Беларуси.