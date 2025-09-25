В Кишиневе прошел марш за честные выборы

«Патриотический избирательный блок провел в Кишиневе марш и митинг в поддержку свободных и честных выборов, в акции приняли участие более пяти тысяч человек. Участники митинга выступили за равные права всех граждан участвовать в парламентских выборах 28 сентября, независимо от того, где они проживают или находятся», — сообщила пресс-служба входящей в блок Соцпартии.