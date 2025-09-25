Власть Молдовы готовит новый финт: Как бы не голосовал — все равно получаешь Майю Санду — вот главная уловка кампании ПАС 2025 года

«Выражение “повестись на финт” пришло из спорта (футбол/бокс), где финт — это обманное движение, рассчитанное на то, чтобы запутать соперника. В переносном смысле это ситуация, когда человека вводят в заблуждение видимостью или хитрой уловкой. Именно это произошло в 2021 году, PAS вышла в кампанию с чёткими обещаниями: борьба с коррупцией, реформа правосудия, раскрытие хищения миллиарда. Общество, измученное злоупотреблениями, поверило. Поверил и я, дошёл до Верховного суда. Но PAS не была готова узнать/сказать правду, пишет экс-премьер Влад Филат.