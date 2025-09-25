Власть Молдовы готовит новый финт: Как бы не голосовал — все равно получаешь Майю Санду — вот главная уловка кампании ПАС 2025 года

«Выражение “повестись на финт” пришло из спорта (футбол/бокс), где финт — это обманное движение, рассчитанное на то, чтобы запутать соперника. В переносном смысле это ситуация, когда человека вводят в заблуждение видимостью или хитрой уловкой. Именно это произошло в 2021 году, PAS вышла в кампанию с чёткими обещаниями: борьба с коррупцией, реформа правосудия, раскрытие хищения миллиарда. Общество, измученное злоупотреблениями, поверило. Поверил и я, дошёл до Верховного суда. Но PAS не была готова узнать/сказать правду, пишет экс-премьер Влад Филат.
Через четыре года итог печален: коррупцию не искоренили, правосудие не реформировали, миллиард не вернули. Более того, в 2025-м PAS избегает признания невыполненных обещаний и переводит внимание избирателей с внутренней повестки на страх «мир или война». Обществу предлагают новый финт забыть о провалах власти и голосовать под давлением паники. Эта стратегия не имеет ничего общего с реформой или справедливостью, это лишь манипуляция коллективными эмоциями.
Реальность мандата: правосудие осталось пленником, коррупция приобрела новые формы прямо внутри PAS. Первый сигнал, замалчивание дел Андрея Спыну, подозреваемого в непрозрачных контрактах и провальном управлении энергетикой. Затем, подозрения в коррупции в инфраструктуре: контракты для «своих», завышенные расходы из бюджета. Другая глава, засекречивание цен на газ и электроэнергию. Правительство отказалось публиковать контракты, подпитывая подозрения в сомнительных схемах.
Вопреки собственным критикам, PAS продолжил двойную игру с Тирасполем. Экономические послабления и подозрения в личных интересах премьера Дорина Речана ещё больше подорвали доверие к власти.
Так борьба с коррупцией оказалась лишь предвыборным лозунгом. Невыполненные обещания, заблокированные дела, засекреченные решения и двойные стандарты в отношении «своих» дискредитировали саму идею независимого правосудия. Спросите себя честно: вы уверены, что, обратившись в суд, получите справедливость? Не настаиваю на ответе. Ответите себе сами, 28-го.
Чтобы избежать обсуждений о правлении, PAS истеризировала общество. Все провалы, коррупция, заблокированное правосудие, отсутствие прозрачности были спрятаны под одной ширмой: страхом войны. Эту тему настолько раздули, что она стала единственной в кампании. Реформы, обещания, результаты полностью исчезли из дискурса власти.
Я неоднократно требовал конкретного ответа: как PAS собирается защищать страну в случае военной агрессии? Ответа нет. Потому что эта истерия не имеет отношения к реальной безопасности государства, а лишь к избирательной стратегии.
Цель проста: любой ценой вырвать новое абсолютное большинство. Но это не означает больше безопасности, не означает работающего правосудия и не означает процветания. Это означает лишь одно неограниченная власть для Майи Санду.
Формула проста и цинична: голосуешь за PAS, получаешь Майю Санду, голосуешь за 101, опять Майю Санду.
Вот главная уловка кампании 2025 года. Под маской страха скрывается стремление сосредоточить всю власть в руках одного человека. Граждан заставляют верить, что они выбирают безопасность, хотя на деле выбирают лишь продолжение провалов.
Увидимся 29-го. День ничем не будет отличаться от сегодняшнего. Разве что… будет больше тишины".
