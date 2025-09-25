Политолог рассказал о последствиях нового скандала вокруг фон дер Ляйен

У нее уже был один момент, связанный с непонятной ситуацией с перепиской. Это относилось к закупке антиковидных вакцин. Против нее активисты, которые посчитали, что закупка проводилась непрозрачным способом, возбудили уголовное дело. В мае этого года суд вынес решение, что она была неправа.
По словам эксперта, нынешняя ситуация очень напоминает скандал с вакцинами.
Политолог пояснил, что между Европейским союзом и латиноамериканским экономическим блоком МЕРКОСУР был заключен торговый договор. По словам эксперта, Макрон критиковал данное соглашение, полагая, что оно невыгодно для ЕС, особенно в части поставок сельхозпродукции. Французский президент был убежден, что соглашение нанесет ущерб стране из-за более низких цен на товары из Латинской Америки. Макрон пытался достичь договоренностей с Урсулой фон дер Ляйен, однако его возражения не были учтены.
«Получается, что опять она намудрила что-то с перепиской, если, конечно, это произошло. Сейчас правая и левая партии снова предложили проголосовать за вынесение вотума недоверия главе ЕК. Это состоится в промежуток с 6 по 9 октября», — рассказал Топорнин, отметив, что депутаты вряд ли наберут необходимое большинство, но недовольство главой ЕК растет.
Ранее стало известно о новом скандале вокруг главы Еврокомиссии. Депутат Европарламента из Венгрии Кинга Галь заявила о начале расследования, касающегося утерянных секретных сообщений, которые фон дер Ляйен отправляла французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Предметом переписки стала сделка ЕС-МЕРКОСУР. Галь рассказала, что ситуация напоминает дело с Pfizer, поскольку эти сообщения тоже бесследно исчезли.