Политолог рассказал о последствиях нового скандала вокруг фон дер Ляйен

Политолог пояснил, что между Европейским союзом и латиноамериканским экономическим блоком МЕРКОСУР был заключен торговый договор. По словам эксперта, Макрон критиковал данное соглашение, полагая, что оно невыгодно для ЕС, особенно в части поставок сельхозпродукции. Французский президент был убежден, что соглашение нанесет ущерб стране из-за более низких цен на товары из Латинской Америки. Макрон пытался достичь договоренностей с Урсулой фон дер Ляйен, однако его возражения не были учтены.