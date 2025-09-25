Ричмонд
Хабиров обсудил модернизацию аэропорта Уфы с главой Росавиации Ядровым

Она должна завершиться в 2030 году.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров 25 сентября в Уфе провел встречу с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

В частности, обсуждалось развитие маршрутной сети аэропорта Уфы, в том числе на международных направлениях.

«Особое внимание уделили вопросу модернизации аэродромной инфраструктуры — уже есть понимание, что она должна завершиться к 2030 году, теперь обсуждаем детали», — сообщил Радий Хабиров в своем телеграм-канале по итогам встречи.

Ежегодно уфимский аэропорт обслуживает более 4 млн пассажиров. Через пять лет показатель планируется увеличить до 7,2 млн человек.