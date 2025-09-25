Нетаньяху по пути в США облетел признающую ордер МУС Францию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изменил привычный маршрут в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщает издание Anadolu. Его самолет облетает страны, в которых его могут потенциально арестовать по ордеру Международного уголовного суда (МУС).
Согласно данным сайта Flightradar, воздушное судно вместо привычного курса через Центральную Европу пересекло акваторию Средиземного моря, используя воздушное пространство Греции и Италии, обойдя территорию Франции.
Нетаньяху вылетел в Нью-Йорк из Тель-Авива в ночь на 25 сентября. В аэропорту он заявил, что планирует раскритиковать в своем выступлении на Генассамблее государства, признавшие государственность Палестины. Он также анонсировал 29 сентября встречу с президентом США Дональдом Трампом.
В отношении Нетаньяху действует выданный МУС ордер на арест, суд подозревает его в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го». В Тель-Авиве назвали эту меру антисемитизмом.
США, куда направляется Нетаньяху, в августе ввели очередные санкции против четырех представителей Международного уголовного суда. Как заявили в Госдепе, они причастны к работе МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию в отношении граждан США или Израиля «без согласия какой-либо из этих стран».
В настоящее время членами МУС являются 125 государств. Среди тех, кто не признает его юрисдикцию, — США (отозвали подпись), Россия (не ратифицировала документ), Израиль (не ратифицировал) и Китай (не подписывал документ).