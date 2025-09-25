Глава Калмыкии Хасиков: на форуме в Элисте мы ожидаем делегацию буддистов из США

— Сотрудничество с буддийскими странами — важный внешнеполитический вектор для России, так что форум действительно значим с точки зрения укрепления ее авторитета. Как я уже отметил — мы ожидаем делегации не только тех стран, для которых буддизм — основная религия, но и тех, в которых велико влияние буддийской общины, где есть всемирно известные специалисты буддологии. В числе стран, подтвердивших свое участие, — Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Камбоджа, Мьянма, Республика Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Бразилия, Бутан, Испания и США. Как можно заметить, в списке представлены почти все регионы мира — от Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ до Латинской Америки и Западной Европы. Дорогими и желанными гостями станут также представители буддийских регионов России — Республики Бурятии и Республики Тувы.