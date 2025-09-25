Глава Генинспектората полиции и ряд сотрудников МВД награждены президентом

Так, орденом Credință Patriei («Верность Родине») II степени награждены несколько офицеров МВД и Службы государственной охраны, в том числе глава Генерального инспектората полиции квестор Виорел Чернэуцяну и комиссар Раду Продан. Ордена Credință Patriei I степени посмертно удостоены старший унтер-офицер Игорь Дамир и старший сержант Василе Ротарь.
Награды были вручены в знак признания профессионализма, проявленного при исполнении служебных обязанностей, за вклад в обеспечение и укрепление законности и правопорядка.
Этим же указом крестом Meritul Militar («За военные заслуги») были награждены представители МВД и Службы государственной охраны, в том числе бригадный генерал Думитру Скурту. Орденом Credință Patriei III степени награждены 12 сотрудников МВД, НЦБК и Службы госохраны.