Глава Генинспектората полиции и ряд сотрудников МВД награждены президентом

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Несколько сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной охраны и Национального центра по борьбе с коррупцией были удостоены государственных наград. Соответствующий указ, подписанный президентом Майей Санду, опубликован в четверг в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).

Источник: Sputnik.md

Так, орденом Credință Patriei («Верность Родине») II степени награждены несколько офицеров МВД и Службы государственной охраны, в том числе глава Генерального инспектората полиции квестор Виорел Чернэуцяну и комиссар Раду Продан. Ордена Credință Patriei I степени посмертно удостоены старший унтер-офицер Игорь Дамир и старший сержант Василе Ротарь.

Награды были вручены в знак признания профессионализма, проявленного при исполнении служебных обязанностей, за вклад в обеспечение и укрепление законности и правопорядка.

говорится в официальном документе

Этим же указом крестом Meritul Militar («За военные заслуги») были награждены представители МВД и Службы государственной охраны, в том числе бригадный генерал Думитру Скурту. Орденом Credință Patriei III степени награждены 12 сотрудников МВД, НЦБК и Службы госохраны.

