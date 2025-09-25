Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности за Киев на ЕС

«Правда лучше иллюзий», — написал в X по этому поводу Туск.
24 сентября Reuters обратил внимание на мнение аналитиков, которые считают, что Дональд Трамп, говоря о том, что Украина сможет вернуть территории с помощью Евросоюза, на самом деле объявил о готовности США передать ответственность за поддержку Киева европейским союзникам по НАТО.
25 сентября Financial Times рассказала, что европейские лидеры боятся, что недавние заявления американского президента, связанные с украинским конфликтом, свидетельствуют о желании Белого дома переложить на Евросоюз ответственность в случае военных провалов Киева.
О том, что Украина якобы сможет отвоевать утраченные земли, Трамп написал в соцсети Truth Social после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Ранее он заявлял, что Киев обязан пойти на территориальные уступки, чтобы достичь перемирия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что новые заявления американского лидера по Украине были сделаны под влиянием Зеленского.