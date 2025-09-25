Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности за Киев на ЕС

24 сентября Reuters обратил внимание на мнение аналитиков, которые считают, что Дональд Трамп, говоря о том, что Украина сможет вернуть территории с помощью Евросоюза, на самом деле объявил о готовности США передать ответственность за поддержку Киева европейским союзникам по НАТО.