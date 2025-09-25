Ричмонд
Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности за Киев на ЕС

Глава польского правительства Дональд Туск считает, что заявление президента США Дональда Трампа о перспективе возврата Киевом земель — не только проявление оптимизма, но и признак того, что Вашингтон намерен отказаться от активного участия в разрешении украинского кризиса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению премьер-министра Польши, в заявлении Трампа, кроме уверенности в позитивном для Киева развитии событий, скрывается стремление навязать главную роль в разрешении украинского кризиса ЕС, пишут «Ведомости».

«Правда лучше иллюзий», — написал в X по этому поводу Туск.

24 сентября Reuters обратил внимание на мнение аналитиков, которые считают, что Дональд Трамп, говоря о том, что Украина сможет вернуть территории с помощью Евросоюза, на самом деле объявил о готовности США передать ответственность за поддержку Киева европейским союзникам по НАТО.

25 сентября Financial Times рассказала, что европейские лидеры боятся, что недавние заявления американского президента, связанные с украинским конфликтом, свидетельствуют о желании Белого дома переложить на Евросоюз ответственность в случае военных провалов Киева.

О том, что Украина якобы сможет отвоевать утраченные земли, Трамп написал в соцсети Truth Social после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Ранее он заявлял, что Киев обязан пойти на территориальные уступки, чтобы достичь перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что новые заявления американского лидера по Украине были сделаны под влиянием Зеленского.

