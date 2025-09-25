Паслер раздал дотации свердловским муниципалитетам: больше всех получил Березовский

Общая сумма дотаций составила 7 млн рублей, деньги будут направлены из бюджета региона. Теперь свердловские муниципалитеты смогут потратить эти средства на ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, а также благоустройство парков, мест отдыха и другие цели.