1 октября на Дону стартует осенний призыв

Подготовка к ней обсуждалась на инструкторско-методических сборах с участием заместителя губернатора Дмитрия Водолацкого, военного комиссара региона Игоря Егорова, а также представителей муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ и медиков.
Как сообщили в областном военкомате, весеннее задание Минобороны по призыву в регионе было выполнено в полном объеме. В ходе осенней кампании на территории области будут работать областная и 62 муниципальные призывные комиссии.
Одной из ключевых задач станет обеспечение качественной подготовки призывников по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ. При этом курсанты должны будут сдать экзамены в ГИБДД до окончания призыва.
Кроме того, в рамках кампании планируется усилить контроль за медицинским обследованием призывников и проведением необходимой вакцинации.