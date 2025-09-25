Ричмонд
1 октября на Дону стартует осенний призыв

Осенняя призывная кампания на Дону пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Подготовка к ней обсуждалась на инструкторско-методических сборах с участием заместителя губернатора Дмитрия Водолацкого, военного комиссара региона Игоря Егорова, а также представителей муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ и медиков.

Как сообщили в областном военкомате, весеннее задание Минобороны по призыву в регионе было выполнено в полном объеме. В ходе осенней кампании на территории области будут работать областная и 62 муниципальные призывные комиссии.

Одной из ключевых задач станет обеспечение качественной подготовки призывников по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ. При этом курсанты должны будут сдать экзамены в ГИБДД до окончания призыва.

Кроме того, в рамках кампании планируется усилить контроль за медицинским обследованием призывников и проведением необходимой вакцинации.