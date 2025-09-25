Ричмонд
Тирасполь призвал Кишинев не мешать приднестровцам проголосовать

ТИРАСПОЛЬ, 25 сен — Sputnik. Не мешать жителям левобережья Днестра проголосовать на грядущих парламентских выборах в Молдове, — с таким призывом обратился Тирасполь к Кишиневу. В заявлении приднестровской делегации на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) напомнили, как год назад во время выборов президента приднестровцев ограничивали в правах.

Источник: Sputnik.md

Участие избирателей из Приднестровья было минимизировано… за счет ограничения доступа людей к голосованию, включая перекрытие автодорог и мостов под разными предлогами, закрытие участков из-за анонимных звонков о минировании, искусственных задержек и проволочек для создания очередей и прочего.

говорится в документе

И даже спустя год официальный Кишинев так и не представил каких-либо результатов расследований по «заминированным» мостам и участкам, также не видно итогов ремонта на мосту через Днестр. С учетом этого негативного опыта приднестровская сторона призвала воздержаться от блокирования перемещения людей и автомобилей по всей Зоне безопасности.

На все беспорядки и массовые мероприятия, которые могут дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности, в обязательном порядке будут выезжать военные наблюдатели.

подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Константин Калиненок

Также на заседании было объявлено, что ОБСЕ намерена наблюдать за ситуацией в Зоне безопасности в день выборов. Как сообщили представители миссии, этим займутся пять мобильных мониторинговых команд.

