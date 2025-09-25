Тирасполь призвал Кишинев не мешать приднестровцам проголосовать

И даже спустя год официальный Кишинев так и не представил каких-либо результатов расследований по «заминированным» мостам и участкам, также не видно итогов ремонта на мосту через Днестр. С учетом этого негативного опыта приднестровская сторона призвала воздержаться от блокирования перемещения людей и автомобилей по всей Зоне безопасности.