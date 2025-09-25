СМИ: Белый дом распорядился готовить планы массовых увольнений на случай шатдауна

По версии ABC, администрация Трампа использует угрозу ликвидации рабочих мест, «повышая ставки» в переговорах на Капитолийском холме, провал которых может привести к шатдауну. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о выделении дополнительного финансирования, один из которых был разработан республиканцами и набрал 48 голосов законодателей, а второй предложили демократы, и за него было отдано 47 голосов.