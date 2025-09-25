СМИ: Белый дом распорядился готовить планы массовых увольнений на случай шатдауна

Как считает The New York Times, «чрезвычайный ультиматум» Белого дома направлен на то, чтобы оказать давление на демократов. Администрация Дональда Трампа озвучила свою угрозу через несколько часов после того, как он отказался вести переговоры с лидерами Демократической партии об условиях «финансового перемирия».
В инструкциях ОМВ говорится, что в первую очередь под увольнения подпадают сотрудники программ с дискреционным финансированием, срок действия которых истекает и у которых нет других источников финансирования или которые не соответствуют «политической повестке» президента США, поясняет канал ABC News.
В предыдущие годы после возобновления финансирования федерального правительства госведомства отзывали сотрудников из вынужденного отпуска.
По версии ABC, администрация Трампа использует угрозу ликвидации рабочих мест, «повышая ставки» в переговорах на Капитолийском холме, провал которых может привести к шатдауну. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о выделении дополнительного финансирования, один из которых был разработан республиканцами и набрал 48 голосов законодателей, а второй предложили демократы, и за него было отдано 47 голосов.
Такой законопроект, как поясняет NYT, обеспечил бы работу федеральных агентств с 30 сентября по 21 ноября и позволил бы демократам и республиканцам выиграть время для переговоров о долгосрочном соглашении, которое будет финансироваться до конца 2026 финансового года.
Сенатор Чак Шумер, лидер демократического меньшинства, раскритиковал Белый дом за эту директиву, назвав угрозу увольнения работников «попыткой запугивания».
Трамп увольняет федеральных служащих с первого дня (своего президентства) не для того, чтобы управлять, а чтобы напугать. В этом нет ничего нового, и это не имеет ничего общего с финансированием правительства.