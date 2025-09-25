Ричмонд
СМИ: Белый дом распорядился готовить планы массовых увольнений на случай шатдауна

Административно-бюджетное управление Белого дома (ОМВ) вечером в среду дало указания госведомствам подготовиться к отпускам без сохранения содержания, а также сообщило, что они должны разработать планы массовых увольнений и сокращений персонала, если к 1 октября не удастся предотвратить шатдаун (временное закрытие федерального правительства), пишут американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как считает The New York Times, «чрезвычайный ультиматум» Белого дома направлен на то, чтобы оказать давление на демократов. Администрация Дональда Трампа озвучила свою угрозу через несколько часов после того, как он отказался вести переговоры с лидерами Демократической партии об условиях «финансового перемирия».

В инструкциях ОМВ говорится, что в первую очередь под увольнения подпадают сотрудники программ с дискреционным финансированием, срок действия которых истекает и у которых нет других источников финансирования или которые не соответствуют «политической повестке» президента США, поясняет канал ABC News.

В предыдущие годы после возобновления финансирования федерального правительства госведомства отзывали сотрудников из вынужденного отпуска.

Однако в этот раз федеральные агентства после утверждения финансирования на 2026 финансовый год должны сохранить лишь «минимальное количество необходимых сотрудников», что означает массовые увольнения, поясняет издание.

По версии ABC, администрация Трампа использует угрозу ликвидации рабочих мест, «повышая ставки» в переговорах на Капитолийском холме, провал которых может привести к шатдауну. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о выделении дополнительного финансирования, один из которых был разработан республиканцами и набрал 48 голосов законодателей, а второй предложили демократы, и за него было отдано 47 голосов.

Такой законопроект, как поясняет NYT, обеспечил бы работу федеральных агентств с 30 сентября по 21 ноября и позволил бы демократам и республиканцам выиграть время для переговоров о долгосрочном соглашении, которое будет финансироваться до конца 2026 финансового года.

Сенатор Чак Шумер, лидер демократического меньшинства, раскритиковал Белый дом за эту директиву, назвав угрозу увольнения работников «попыткой запугивания».

Трамп увольняет федеральных служащих с первого дня (своего президентства) не для того, чтобы управлять, а чтобы напугать. В этом нет ничего нового, и это не имеет ничего общего с финансированием правительства.

Чак Шумер
сенатор, лидер демократического меньшинства
