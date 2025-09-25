Путин встретился с Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве

Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в Москве пообщался с лидерами иностранных делегаций, среди которых был глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.