Путин встретился с Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве

На сайте Кремля сообщается, что форум проходит в рамках «Мировой атомной недели», которая приурочена к 80-летию атомной промышленности России.
Перед заседанием участники посетят экспозицию павильона-музея.
Ранее в этот день Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли на полях открытия форума «Мировая атомная неделя». Он отметил, что взаимодействовать с Россией важно.
Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.Читать дальше