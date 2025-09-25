Киев не увидел готовности Трампа «что-то предпринять» для Украины

«Он не говорит, что США делают что-то новое или отличное от того, что они делают сейчас, то есть продают оружие, боеприпасы и прочее в Европу. Это не значит: “Я собираюсь ввести санкции против России. Я собираюсь вооружить Украину. Я собираюсь сделать то или это”. Это значит: “Я уверен, что рад, что европейцы и НАТО собираются помочь”, — добавил Болтон.