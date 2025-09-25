Киев не увидел готовности Трампа «что-то предпринять» для Украины

По словам дипломатов и иностранных официальных лиц, смена риторики Трампа мало что значит, если он не готов усилить давление на Москву. Они добавили, что президент США до сих пор не предпринял важных шагов.
«Я не думаю, что он готов что-то предпринять в связи с этим», — сказал один из источников, близкий к правительству украинского президента Владимира Зеленского.
Как заявил один высокопоставленный чиновник из администрации Трампа, целью американского президента было оказать «максимальное общественное давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров для заключения сделки». По его мнению, дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Москвы.
С другой стороны, как отмечает телеканал, слова Трампа могут означать то, что он покончил с попытками заключить мирное соглашение и предоставил сторонам и Европе разрешить конфликт самостоятельно. Такое мнение высказал бывший советник Белого дома по национальной безопасности во время первого президентского срока Трампа Джон Болтон. «Я прочитал это [сообщение Трампа в социальных сетях] как попытку отказаться от всего этого», — сказал он.
«Он не говорит, что США делают что-то новое или отличное от того, что они делают сейчас, то есть продают оружие, боеприпасы и прочее в Европу. Это не значит: “Я собираюсь ввести санкции против России. Я собираюсь вооружить Украину. Я собираюсь сделать то или это”. Это значит: “Я уверен, что рад, что европейцы и НАТО собираются помочь”, — добавил Болтон.
Исполнительный директор аналитического центра Института Маккейна Эвелин Фаркас считает, что пока не было никаких признаков того, что Трамп готов принять меры по укреплению позиций Украины путем давления на Россию или увеличения военной помощи Киеву.
Ранее, 23 сентября, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше».
В своей социальной сети Truth Social он написал, что у Путина и России «большие экономические проблемы», а Украине «пора действовать». При этом он пожелал «обеим странам всего наилучшего». Трамп подчеркнул, что США «продолжат поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет». Летом Трамп объявил о новом механизме военной помощи Украине, который предусматривает финансирование поставок через НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК прокомментировал это заявление. С его слов, несмотря на «определенные точки напряжения», связанные с большим количеством ограничений и санкций, Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. Изменение тона президента США он объяснил встречей республиканца с Зеленским.
Накануне CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп, говоря о возможном возвращении Украины к старым границам, пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров.
Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву и осуждает поставки оружия Киеву.