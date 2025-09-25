Ричмонд
Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на ВДНХ, где примет участие в Глобальном атомном форуме в рамках «Мировой атомной недели», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Лукашенко в сопровождении посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника, представителей дипмиссии и сотрудников безопасности направился от павильона Республики Беларусь в сторону места проведения пленарного заседания.

Международный форум «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

